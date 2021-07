Dutzende Autos in Hallein geborgen: "Zu 99 Prozent sind es Totalschäden"

Die Elektronik in den Autos macht den Job von Pannenhelfern nach dem Hochwasser in Hallein kompliziert.

Abschleppdienste sind seit Sonntagmorgen in Hallein im Großeinsatz. Etliche Fahrzeuge sind nach dem Hochwasser unbrauchbar. Der ÖAMTC hat allein am Sonntag mehr als 20 Fahrzeuge abgeschleppt. Pannenfahrer Gerhard Hollitscher ist seit Sonntag 7 Uhr früh im Einsatz. Er berichtet von einem schwierigen Einsatz. "Das Wasser war einen Meter hoch. Die Autos sind kreuz und quer wie Gummibärli herumgeschwommen. Die stehen jetzt zum Teil in Ecken drin, wo wir sie erst rausbringen müssen." Einige seien mit Wasser angefüllt. "Das ist ja ...