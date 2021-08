Am Tag nach dem Hochwasser in St. Johann: Tiefgaragen und Keller mehrerer Häuser müssen von Schlamm und Wasserresten gereinigt werden. Betroffen ist auch der Bürgermeister selbst.

"Eine Minute mehr, und ich wäre noch rausderfahren", sagt Thomas Fritz. Aber auch viele andere in der Reinbachsiedlung in St. Johann im Pongau wollten ihr Auto am Montagabend noch aus der Tiefgarage retten - es gab kein Vorwärtskommen. Die Wassermassen schwollen innerhalb kürzester Zeit zu einer Sturzflut an und setzten die Garage samt Zufahrt unter Wasser. Thomas Fritz saß an der Ausfahrtsrampe noch in seinem schwarzen Audi, als das Wasser das Heck anhob. Der Motor starb ab. Als sich die ...