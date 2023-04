Was tun zu den Osterfeiertagen? Ausflugsziele im Salzburger Land

BILD: SN/SW Tierische Ostern kann man zum Beispiel im Zoo Hellbrunn erleben.

Wer sich trotz des regnerischen Wetters ins Freie traut, kann an den Feiertagen verschiedene Osterausflüge ins Salzburger Land unternehmen. Ein beliebtes Ziel für die Feiertage ist zum Beispiel das Bluntautal in Golling. Das Naturschutzgebiet zieht bei schönem Wetter jährlich viele Menschen an. 2020 mussten die Parkplätze aufgrund des hohen Ansturms an Besucherinnen und Besuchern von der Gemeinde Golling an den Feiertagen deshalb gesperrt werden, seitdem ist das Parken hier kostenpflichtig. Für alle, bei denen es an den Feiertagen hoch hinaus gehen soll, bietet sich beispielsweise ein Ausflug auf den Untersberg an. Seit dem 1. April hat auch die Untersbergbahn wieder geöffnet, die von 8.30 Uhr bis 16:30 Uhr im Halbstundentakt unterwegs ist. Auch die WolfgangseeSchifffahrt, die heuer ihr 150-jähriges Jubiläum feiert, ist an den Feiertagen täglich im Einsatz. Ein tierisches Ausflugsziel bietet der Zoo Salzburg-Hellbrunn. Hier wird bei der "großen Eierei" am Ostersonntag nicht nur Kindern ein besonderes Osterprogramm geboten. Auch die Tiere bekommen zu den Feiertagen Eier serviert - am Nachmittag können Besucherinnen und Besucher zum Beispiel beobachten, wie Jaguare ihr Nest leer räumen. Kinder können sich im Salzburger Land auf Ostereiersuche machen

BILD: SN/SW Bei der Ostereiersuche wird es auch heuer wieder kalt.

Auch an anderen Standorten gibt es heuer zahlreiche Angebote für Kinder. Auf Ostereiersuche können Interessierte beispielsweise auf der Schmittenhöhe in Zell am See gehen. Die Besonderheit: Die bunten Eier werden hier nicht in der Wiese, sondern im Schnee gesucht. Auch im Salzburger Freilichtmuseum können heuer Ostereier gesucht werden. Am Sonntag startet die große Suche um 9 Uhr. Auch am Ostermontag hat das Museum geöffnet. Wer zur Suche mit dem Postbus (Nr. 180) anreist, bekommt im Museum gegen Vorlage des Tickets ermäßigten Eintritt. Wer sich nicht nur auf die Suche nach Eiern machen möchte, sondern auch nach demjenigen, der sie bringt, kann sich am Ostersonntag auf den Weg zur Erlebnisburg Hohenwerfen machen. Bei der Osterhasenjagd können ab 10 Uhr hölzerne Hasen gesucht und gefunden werden. Museen bieten am Osterwochenende Schutz vor Regen und Kälte

BILD: SN/ROBERT RATZER Sonnenschein kann an den Feiertagen heuer nicht erwartet werden.