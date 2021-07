Wenn Frauen sich nicht sicher fühlen

Nach dem Mord an einer 13-Jährigen in Wien ist die Sicherheitsdebatte wieder neu aufgeflammt. In einer SN-Umfrage haben 80 Prozent angegeben, sich nicht sicher zu fühlen oder zumindest in der Nacht ein mulmiges Gefühl zu haben.

Fühlen Sie sich als Frau sicher? Nur 20 Prozent der befragten Frauen beantworteten diese Frage mit Ja (rund 20 Prozent), rund 80 Prozent hatten Sicherheitsbedenken in der Nacht, aber auch am Tag. Eine klare Aussage der SN-Leserinnen.

Eine Leserin und Mutter einer 18- und einer 14-jährigen Tochter aus der Stadt Salzburg schrieb in ihrer Reaktion auf die SN-Kolumne "Frauensache" zum Thema: "Ich ertappe mich dabei, dass ich plötzlich genau schaue, was sie anziehen, bevor sie das Haus verlassen - und jeden Rock zu kurz finde. Dass ich nervös werde, wenn sie am Abend noch allein spazieren gehen möchten - obwohl wir in einer sehr netten Gegend in der Stadt wohnen." Zudem frage sie ihre Töchter, ob sie den Alarm-Schlüsselanhänger mithätten und sei froh, dass beide einen Selbstverteidigungskurs in der Unterstufe gemacht hätten. "Während meines Studiums vor 30 Jahren bin ich unbeschwert nächtens an der Salzach heim geradelt. Das mache ich jetzt auch nur mehr mit gemischten Gefühlen." Diese Worte können offenbar viele Frauen so oder so ähnlich unterschreiben, wie sich aus der Umfrage ableiten lässt.

Der Blick auf die von der Statistik Austria erhobenen Daten zeigt: Delikte gegen die sexuelle Integrität und Selbstbestimmung haben 2020 gegenüber 2019 um 8,3 Prozentpunkte zugenommen - 1432 Fälle scheinen in der Kriminalstatistik auf. Noch dazu ist die Dunkelziffer in diesem Bereich hoch. Auch in Salzburg ist die Zahl der Übergriffe auf Frauen nach ersten Informationen der Polizei leicht gestiegen. Drei Frauen wurden demnach bis dato in diesem Jahr ermordet, 2020 wurden 69 Vergewaltigungen (zu 99 Prozent weiblich) bei der Polizei gemeldet, 2014 waren es 57. Polizeisprecher Hans Wolfgruber sagt: "Bei den meisten Gewalttaten gibt es eine Täter-Opfer-Beziehung, auch bei sexuellen Delikten haben wir zum Glück wenige, die aus heiterem Himmel passieren." Die Aufklärungsquote bei diesen Delikten liege bei 65 Prozent.

Der Polizeisprecher ergänzt: "Das subjektive Sicherheitsgefühl ist von vielen Faktoren beeinflusst, nachteilig wirkt sich aus, wenn äußere Einflüsse dazukommen, beispielsweise etwas schlecht beleuchtet ist oder wenig los ist." Mehr Polizei hinauszuschicken, sei nicht die "Ultimo ratio". "Aus Studien wissen wir in Bezug auf subjektives Sicherheitsgefühl, dass es eine gute Mischung zwischen Polizeipräsenz und -abstinenz ist." Wesentlich findet Wolfgruber "ein gesundes und aufmerksames Miteinander, da sind die Kommunen gleich gefordert wie die Polizei und jede Bürgerin und jeder Bürger". In den letzten Jahren habe es viele Projekte gegeben, um Stadtteile und Orte sicherer zu machen.

Zuletzt etwa wurden bei der Neugestaltung des Salzburger Volksgartens Hecken so geschnitten, dass die Spielbereiche und Gehwege einsehbar sind. Auch bei der Beleuchtung wird Zug um Zug nachgebessert, um dunkle Ecken verschwinden zu lassen.

Darauf weist auch Ulrike Stefflbauer vom Team "Vielfalt" im Magistrat hin, "da hat sich sehr viel getan in den letzten Jahren". Auch die Gewaltschutzkampagne der Stadt streife dieses Thema, es gehe etwa bei Gewaltprävention um die Bespielung öffentlicher Plätze. Im Herbst steht ihren Angaben nach erneut ein Runder Tisch auf dem Programm, da werde sie dieses von den SN-Leserinnen geäußerte Unsicherheitsempfinden aufs Tapet bringen. "Wir werden die Scheinwerfer groß auf dieses Thema richten, das kann dann mit verschiedenen Playern besprochen werden."