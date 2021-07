Neue Freiheit: Für Frauen nur bedingt

Vorsichtig sein, Wege meiden, nicht vertrauen. Wollen Frauen im öffentlichen Raum sicher sein, sollten sie sich einschränken. Eigentlich eine Zumutung.

Nach langen Monaten des unfreiwilligen Rückzugs wollen wir wieder einmal in die Stadt gehen, eine Kleinigkeit essen, dann noch in eine Bar. Ein Freundinnenabend. Nicht Berlin, nicht London, Salzburg. "Wo parkst du? Weil dann parke ich auch dort." Die Frage kommt mir eigenartig vor. Später am Abend frage ich nach, ob die Freundin in den Lockdowns eine Parkphobie ausgefasst habe. Sie lacht nicht. Schon seit Jahren, sagt sie, gehe sie nur mehr aus, wenn sie keinen ihrer Wege zu Restaurant, ...