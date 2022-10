Zwei Salzburger erfinden sich beruflich neu

Martin und Klara Baxrainer haben die Gastronomie und den Handel verlassen. Heute führen sie ein Massagestudio. Ein Schritt, den sie nicht bereut haben.

Eingebettet in das Schallmooser Gewerbegebiet, liegt eine kleine Oase für gestresste Menschen. Im Studio Massage Baxrainer in der Sylvester-Wagner-Straße 5 geht es um die Kunst der Berührung - die das Wesentliche aller menschlichen Beziehung ist, die Schmerzen lindern, beruhigen, besänftigen, trösten, aktivieren kann. In allen Kulturen weiß man um das Geheimnis der Berührung, lediglich die Techniken variieren, nennen sich klassische Heilmassage, Lymphdrainage, Fußreflexzonenbehandlung, Lomi Lomi Nui, Hot Stone, Hollistic Pulsing oder Gua Sha.

Das Studio wird von Martin ...