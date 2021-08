Der Künstler Lois Renner ist gestorben

In großen Fotografien hat er Schaulust und Fantasie aufgerüttelt.

Der österreichische Künstler Lois Renner ist am Wochenende unerwartet am Untersberg verstorben. Dies teilte am Sonntag der Direktor des Salzburg Museums, Martin Hochleitner, mit; er hatte 2018 in im Salzburg Museum eine große Ausstellung von Lois Renners Werken kuratiert - in der Kunsthalle und mit mehreren Interventionen im gesamten Museum der Neuen Residenz.

Lois Renner, 1961 in der Stadt Salzburg geboren, hat an der damaligen Hochschule (heutigen Universität) Mozarteum sowie an der Kunstakademie in Düsseldorf studiert. 2002 bis 2005 war er Professor für künstlerische Fotografie in Karlsruhe. Lois Renner war ein Meister im Grenzbereich von Illusion und Wirklichkeit: In großen Fotografien hat er eigentlich nur sein Atelier abgelichtet. Doch dieses hatte er so subtil und akribisch räumlich und bildlich gestaltet, dass neue Welten entstanden, in denen er Schaulust und Fantasie aufrüttelt: In seinen Bildern verschränken sich Fiktion und Reales, Bild und Raum sowie Bild vom Bild grandios ineinander.

Es gelang Lois Renner zudem in seinem unverwechselbaren Stil, verschiedenen Genres zu vereinen, indem er etwa fotografisch eine Skulptur theatral in Szene setzte, Fotografien in Räume rückverwandelte oder - wie in seinem Salzburg-Bild aus 2018/20 - Malerei mit Fotografie verquickte.