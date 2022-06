Neue Residenz: Die Keller werden ein Problem

Was Archäologen als "hochgradiges Funderwartungsgebiet" bezeichnen, kann zum Hemmnis für das Siegerprojekt zum unterirdischen Ausbau der Neuen Residenz werden.

"Scrupulus" nannten die alten Römer ein spitzes Steinchen, das im Schuh so drückt, dass es ein Weiterkommen erschwert. Dieses lateinische Wort, als "Skrupel" ein deutsches Lehnwort, bedeutet auch Besorgnis oder schmerzlicher Zweifel. Zu so einem Hemmnis könnten die Unterkellerungen in dem am Mittwoch präsentierten Siegerprojekt für die Neue Residenz werden, mit dem eine Dependance des Belvedere in Salzburg errichtet wird.

Darauf weist die Salzburger Landeskonservatorin Eva Hody hin: "Es wird ziemlich viel zusätzlich unterkellert." Unbestritten sind neue Räume ...