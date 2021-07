Salzburger Festspiele: 2000 Kostüme müssen parat sein

Eine Armada von Mitarbeitern sorgt dafür, dass 2000 Kostüme fertig werden und frisch gereinigt für Aufführungen und Proben bereitliegen.

Für Außenstehende ist es ein Labyrinth aus Gängen, Stufen und Türen, das die auf drei Festspielhäuser verteilten Werkstätten der Kostüm- und Maskenabteilung verbindet. Der Weg führt einmal über den Orchestergraben des großen Festspielhauses und wieder retour über die Galerie der Beleuchter. In einigen Räumen werden Kleider aufgebügelt und aufgehängt. In der Kostümmalerei liegen Swarovski-Kristalle für Anna Netrebkos Kleid und Tasche für "Tosca" bereit. In der Modisterei ist ein Mitarbeiter damit beschäftigt, Kopfbedeckungen ...