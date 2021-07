Renaissance und Barock sind vielfach Vorlage für die Kostüme im neuen "Jedermann". Das gilt nicht für die Buhlschaft - sie trägt auch heuer wieder Hosenanzug.

6000 bis 7000 Arbeitsstunden stecken in den Kostümen der "Jedermann"-Neuinszenierung der Salzburger Festspiele. Vor der Premiere am kommenden Samstag gaben Kostümdirektor Jan Meier, Kostümbildnerin Renate Martin und Schauspielleiterin Bettina Hering den bereits traditionellen Einblick in das, was auf der Bühne getragen wird. Erstmals beschränkte sich diese "Sneak Preview" nicht auf die Buhlschaft - deren Kleider ohnehin im Rampenlicht der Medienberichterstattung stehen -, sondern umfasste auch die Kostüme der anderen Protagonisten. Und die können mit dem federleichten transparenten Chiffon-Umhang in Rot, ...