"Allianz für Salzburg": ÖVP hofft noch auf Umdenken bei der SPÖ

Am Freitag tagte das Parteipräsidium der ÖVP, um sich zu beratschlagen, aber nur sehr kurz. Es gab keinen Entschluss für eine Koalition. Stattdessen bekräftigte Haslauer noch einmal, dass es eine breite Allianz für die Zukunft brauche. "Es ist mir in den Gesprächen einmal mehr klar geworden, vor welchen Herausforderungen das Land steht." Das Thema Wohnen, die Teuerung, die Sozialpolitik, die Erneuerung der Infrastruktur - all das gehe nur gemeinsam. Die FPÖ könne sich eine solche Dreierkoalition vorstellen, sagte Haslauer. Nun wolle man nach der Absage am Donnerstag der SPÖ noch einmal die Chance geben, eingehend darüber nachzudenken, auch über die Vorteile einer solchen Koalition.

Am Dienstag müsse eine Entscheidung fallen

Über das verlängerte Wochenende soll es eine Nachdenkpause geben. Am Dienstag will das ÖVP-Präsidium noch einmal zusammentreten. Dann müsse aber eine Entscheidung fallen. "Die Hand Richtung SPÖ ist ausgestreckt" , sagte Haslauer am Freitag. Es sei kein taktisches Manöver, sondern seine ernste Absicht. "Es ist eine Allianz, die Salzburg in die Zukunft führen soll." Inhaltlich gebe es keine unüberwindbaren Gegensätze zwischen ÖVP, FPÖ und SPÖ. Haslauer will nun noch einmal in Kontakt mit der SPÖ treten. "Es wäre halt ein anderer Weg." Man habe gesehen bei der Wahl, wie stark der Protest sei, und dass die Leute sich aber auch nach einer Zusammenarbeit in der Politik sehnen würden, und nicht nach Streit. "Man muss einmal die Hand reichen. Das ist ja auch nicht so leicht für mich", sagt Haslauer zu einer Dreiervariante von ÖVP, FPÖ und SPÖ.