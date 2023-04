Koalitionsgespräche in Salzburg: Wieder klare Absage der SPÖ zu einer Dreierkoalition

Egger: "Die SPÖ ist sicher nicht das rote Gewissensmascherl"

"Wir stehen für Dreierverhandlungen nicht zur Verfügung" , sagte SPÖ-Chef David Egger am Freitag bei einem Pressegespräch im Chiemseehof. Er stehe zu seinem Wort: "Die SPÖ gibt es nicht um jeden Preis." Seine Entscheidung, eine eindeutige Absage an die FPÖ, werde vom Parteipräsidium zu 100 Prozent geteilt. Dafür seien die inhaltlichen Gräben zu tief. Er wolle auch keinen "Schattenlandeshauptmann Herbert Kickl" in Salzburg haben. "Die SPÖ ist sicher nicht das rote Gewissensmascherl für eine rechts-konservative Regierung. In Wahrheit ist das eine Allianz, um Schwarz-Blau salonfähig zu machen", meinte Egger. "Wir sind zu Zweierverhandlungen immer noch bereit, um die Probleme in Salzburg, die auf dem Tisch liegen, zu lösen", meinte Egger in Richtung ÖVP, die nun am Zug sei und sich entscheiden müsse. Dass eine schwarz-rote Regierung nur ein Mandat Überhang hätte, sei nicht viel, "aber die Verantwortung übernehme ich als Parteichef. Das ist kein Problem."