Die SPÖ zeigt der ÖVP die Rote Karte: Schwarz-Blau wird immer wahrscheinlicher

Die SPÖ will nur zu zweit regieren, nicht zu dritt mit der FPÖ. Haslauer will am Dienstag eine Entscheidung treffen. Nachdenken ist angesagt.

BILD: SN/APA/BARBARA GINDL Haslauer wollte eine Koalition ÖVP, FPÖ und SPÖ, doch das scheitert am Widerstand der Sozialdemokraten. Nun muss am Dienstag das ÖVP-Präsidium erneut zusammentreten. BILD: SN/ROBERT RATZER SPÖ-Vorsitzender David Egger zeigt bisher nicht gekannte Berührungsängste mit der FPÖ. Im Wahlkampf hörte sich das noch ganz anders an.