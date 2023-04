Landtagswahl in Salzburg: Bereits mehr als 50.000 Wahlkarten beantragt

Das Land registriert einen Rekord bei den Wahlkarten, die im Vorfeld der Wahl am Sonntag ausgegeben wurden. Anträge sind noch bis Donnerstag möglich. Rückschlüsse auf die Beteiligung lassen sich nicht ziehen.

Acht Listen stehen am Stimmzettel. Mittels Wahlkarte ist es schon vor dem Sonntag möglich, vom Wahlrecht Gebrauch zu machen.

Wer am Sonntag nicht an Ort und Stelle im Wahllokal wählt, kann noch bis Donnerstag eine Wahlkarte in der jeweiligen Hauptwohnsitzgemeinde beantragen. Bis dato haben mehr als 50.000 Salzburgerinnen und Salzburger davon Gebrauch gemacht. Damit ist vor Ablauf der Frist ein neuer Rekord fix - 2018 griffen 34.790 Personen zur Wahlkarte.