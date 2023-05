"Bauen ist teuer, unsozial und verschandelnd"

"Wohnwendeökonom" Daniel Fuhrhop kennt viele kreative Modelle, um alte Häuser neu zu nutzen, statt immer weitere zu bauen.

Daniel Fuhrhop ist Ökonom und hat kürzlich an der Uni Oldenburg im Fach ökologische Ökonomie promoviert. Er ist freier Autor und Kommunalberater und hat sein Büro in Potsdam.

Der deutsche Ökonom Daniel Fuhrhop (55) fordert neben der Klima- und Energiewende auch eine Wohnwende. Er berät Gemeinden zur Frage, wie sie ungenutzte Zimmer, Wohnungen und Häuser wieder in Nutzung bringen können. Am Mittwoch spricht er in Salzburg.



Sie haben ein Buch mit dem Titel "Verbietet das Bauen!" publiziert. Warum sollte man es verbieten? Daniel Fuhrhop: Der Titel ist natürlich polemisch überzogen. Aber er ist genauso zutreffend oder falsch wie sein Gegenteil, nämlich das, was wir jetzt machen: ...