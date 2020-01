Für 1150 alte Gebäude gilt in der Stadt ein Erhaltungsgebot samt Abrissverbot. In Itzling will ein Bauträger dennoch 16 alte Wohnungen schleifen und 60 neu schaffen.

Rund 1150 Gebäude in der Landeshauptstadt sind mit einem Erhaltungsgebot belegt. Das ist weniger streng als der Denkmalschutz, enthält aber dennoch Auflagen, wenn die Eigentümer umbauen oder renovieren wollen: Wird etwa ein Vollwärmeschutz auf einer markanten Fassade angebracht, so muss ...