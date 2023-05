Die ÖVP überlässt die heiße Kartoffel der FPÖ

In den nächsten fünf Jahren darf sich wieder ein Neuling am Wohnbau versuchen. Das kann gut gehen. Oder kolossal scheitern.

Zwei Überraschungen gibt es nach der Präsentation der schwarz-blauen Koalition. Die erste: Stefan Schnöll übernimmt mit Wirtschaft, Kultur und Tourismus Ressorts, die bislang Chefsache waren. Damit ist klar, dass er Haslauer in den kommenden Jahren beerben wird. Und die zweite Überraschung: Der Wohnbau- und Raumordnungslandesrat heißt nicht Josef Schwaiger, sondern Martin Zauner. Ein FPÖ-Mann wird ab sofort ins kalte Wasser geschmissen. So wie die ÖVP vor fünf Jahren den Neos das Ressort umgebunden hat, so dürfen sich dieses Mal die ...