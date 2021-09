Doktor kommt nur mehr auf Zuruf: 73 Pflichtschulen suchen Schulärzte

17 Pflichtschulen in der Stadt und 19 im Flachgau finden akut keinen Schularzt. Das Problem aufgezeigt hat ein Fall in Nonntal. Der Direktor spricht von einer "Tragödie". Er sieht das Land in der Pflicht.

Auf der Homepage des Landes sind derzeit für landesweit 73 Pflichtschulen offene Schularzt-Stellen ausgeschrieben. Zu Ferienbeginn waren es 51. Ein Betroffener ist Thomas Schiendorfer, Direktor an der Mittelschule Nonntal. Die langjährige Schulärztin hat ihre Pension angetreten. Sie war an fünf Schulen tätig, eine hat erst Ersatz. Der Schularzt ist eine Vertrauensperson für alle Schiendorfer blickt sorgenvoll in die Zukunft. Bei einem Krisenfall - etwa Norovirus, Masern, Lausbefall - müsse er künftig über die Landessanitätsdirektion einen Amtsarzt ...