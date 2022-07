Europark-Erweiterung: Es bahnt sich ein neuer Streit an

Grünen-Chef bekräftigt sein Nein zum Ausbau des Einkaufszentrums in Salzburg-Taxham. Bleibt er dabei, muss er zulasten zweier anderer Projekte wohl bald erneut die Unterschrift verweigern. Unterdessen ermittelt die Staatsanwaltschaft.

Heinrich Schellhorn hat sich am Samstag in der Stadt Salzburg von der grünen Landesversammlung als Spitzenkandidat für die Landtagswahl 2023 bestätigen lassen. Ein Formalakt, zumal nur er zur Auswahl stand. Trotz spannungsarmer Voraussetzungen schaffte es der Parteichef in seiner Rede vor der Abstimmung, die rund 100 Mitglieder wachzurütteln - als er vom "blauen Brief von der Staatsanwaltschaft" erzählte, den er erst kürzlich an seine Privatadresse zugestellt bekommen hat.

Schellhorn sagt weiter "Nein" zu einer Europark-Erweiterung

Seine ...