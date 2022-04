Flüchtlingsquartier in Hotel soll eigene Schulklasse bekommen

Ein Großquartier in Wals-Siezenheim wirft die Frage auf, wo die dort untergebrachten Schülerinnen und Schüler unterrichtet werden sollen.

Rund 100 Flüchtlinge sind derzeit im Austria Trend Hotel beim Designer Outlet in Wals-Himmelreich untergebracht. 40 davon sind Kinder und Jugendliche, für die in Österreich die Schulpflicht gilt. Die Salzburger Bildungsdirektion überprüft derzeit, ob man in dem Quartier eine eigene Schulklasse einrichten könnte.

Denn klar sei, dass man die vielen Schülerinnen und Schüler, die in dem Quartier mit gesamt 450 Plätzen noch zu erwarten seien, in den Schulen in der Gemeinde nicht unterbringen werde können, sagt Joachim Maislinger, ...