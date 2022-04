Wie es Salzburgs Helfer im Kriegsgebiet ergeht

Nikolaus Czepl ist für das Rote Kreuz mitten in der Ukraine. Er spricht über seine Aufgabe, die Anspannung und einen Geburtstag der etwas anderen Art.

Seit 16. März befindet sich der Halleiner Nikolaus Czepl für das Rote Kreuz im Auslandseinsatz. Ursprünglich sollte der IT-Experte im ungarischen Debrecen helfen, die Infrastruktur der Rotkreuz-Delegation mitaufzubauen. Mittlerweile ist der 29-Jährige mitten in der Ukraine angekommen.

Die SN erreichten Czepl am Mittwochvormittag telefonisch. Er befindet sich in Winnyzja westlich von Kiew. "Ich bin eigentlich immer unterwegs. Heute da, morgen dort", schildert er. Der 29-Jährige unterrichtet und forscht eigentlich am Institut für Elektronik der TU Graz. In der ...