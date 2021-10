Grünen-Chef Schellhorn: "Über Sebastian Kurz hängt weiter ein Damoklesschwert"

LH-Stv. und Grünen-Chef Heinrich Schellhorn im SN-Gespräch über die Causa Kurz.

Sebastian Kurz ist als Kanzler zurückgetreten und bleibt der türkis-grünen Koalition in Wien als ÖVP-Klubobmann im Parlament und damit als Schattenkanzler erhalten. Eine bittere Pille für die Grünen in einer Situation, in der sie sehr viel zu verlieren hatten? LH-Stv. und Grünen-Chef Heinrich Schellhorn betonte am Sonntag im SN-Gespräch: "Unser Ziel war, dass Kurz als Kanzler zurücktritt, alles andere liegt in seiner Macht. Selbst wenn er nur Parteiobmann gewesen wäre, hätte er auch Einfluss auf die Politik der ÖVP gehabt." ...