Stimmen aus Salzburg: Grüne Basis will weiterregieren - ÖVP zollt Kurz großen Respekt

Bei den Grünen herrscht Erleichterung über den Abgang von Sebastian Kurz. In der ÖVP sagt man, der freiwillige Rückzug des Kanzlers zeuge von Größe, nur so könne man weiterregieren.

In der Regierung bleiben, auch wenn Sebastian Kurz ein mächtiger Strippenzieher im Parlament bleibt: Diese Linie von Werner Koglers grünem Regierungsteam unterstützen weite Teile der Parteibasis in Salzburg.

Es habe schlicht keine Alternative gegeben, sagt der langgediente Grün-Gewerkschafter Robert Müllner: "Was hätten die Grünen tun sollen? Glaubt irgendjemand, dass in zwei Tagen ein Koalitionsabkommen mit vier Parteien möglich wäre, noch dazu mit Herbert Kickl?" Es sei zwar eine "Schweinerei, was Kurz geliefert hat". Aber die grüne Arbeit werde ...