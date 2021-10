Haslauer zum Rücktritt von Kanzler Kurz: "Man hat jetzt einiges gutzumachen"

Welche Rolle Landeshauptmann Haslauer beim Rücktritt von Kanzler Kurz spielte und warum er sich von ihm vor den Kopf gestoßen fühlt.

Was war letztlich der ausschlaggebende Knackpunkt, dass die ÖVP-Front hinter Kurz doch sehr rasch gebröckelt ist und der Kanzler zurücktreten musste? Wilfried Haslauer: Man hat gesehen, dass man mit Vollgas gegen die Wand fährt. Das heißt, mit einem Misstrauensvotum gegen Kurz und dem Rücktritt aller ÖVP-Regierungsmitglieder wäre eine völlig instabile Situation in Österreich entstanden. Das können wir uns in der Situation, in der wir uns befinden, nicht leisten - Stichwort Pandemie, Klimaschutz, Budget, ökologische Steuerreform, Pflege und so weiter. Letztlich ...