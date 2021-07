Hochwasser: 33 Millionen Euro zusätzlich für Schutzprojekte im Land Salzburg

Bundeskanzler Sebastian Kurz versprach am Dienstag in Salzburg rasche Hilfe und drehte den Geldhahn für das Bundesland auf. Vereinbart wurde die Umsetzung weiterer Schutzprojekte in Höhe von 33,5 Millionen Euro. 20 Millionen davon kommen vom Bund.

SN/APA/BARBARA GINDL Die Politik verspricht rasche und unbürokratische Hilfe für das besonders betroffene Hallein, aber auch für den Oberpinzgau.