Im Falle eines Kurz-Rücktritts: Haslauer steht nicht als Bundeskanzler zur Verfügung

Salzburgs Landeshauptmann Wilfried Haslauer will die Hausdurchsuchungen nicht kommentieren. Für seinen grünen Stellvertreter Heinrich Schellhorn sind die Vorwürfe "verheerend", für Neos-Landesrätin Andrea Klambauer ist Sebastian Kurz rücktrittsreif.

Die Ermittlungen gegen Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) samt Hausdurchsuchungen in der ÖVP-Zentrale und im Kanzleramt am Mittwoch sorgen auch in der Salzburger Landespolitik für teils heftige Reaktionen. Die SPÖ ortet einen "ÖVP-Megaskandal" und rechnet "mit baldigen Neuwahlen". Für Parteichef David Egger liegt es an Landeshauptmann Wilfried Haslauer, "sich von der Kurz-ÖVP zu distanzieren und glaubhaft darzulegen, dass die ÖVP in Salzburg mit all den türkisen Machenschaften nichts zu tun hat". Auch FPÖ-Parteichefin Marlene Svazek forderte eine Stellungnahme von Haslauer zu ...