Impftempo in Salzburg: Landespolitik ist zum Zuschauen verdammt

Die Corona-Schutzimpfung stand am Mittwoch im Mittelpunkt der Debatte des Salzburger Landtags. Wer einen Frontalangriff und eine Schimpftirade vonseiten der Opposition auf den ÖVP-Gesundheitsreferenten erwartet hatte, ist eines Besseren belehrt worden.

Der Salzburger Landtag tagte am Mittwoch angesichts der hohen Corona-Infektionszahlen im Bundesland nur in halber Besetzung. FFP2-Masken und Plexiglas-Trennwände sind seit dem Vorjahr längst Standard im Sitzungssaal. Am Mittwoch wurde auch eine eigene Teststraße im Chiemseehof aufgebaut. Rund 60 Personen, von Sekretären bis zu Regierungsmitgliedern, sind vor der Plenarsitzung vom arbeitsmedizinischen Dienst freiwillig getestet worden.

Die Freiheitlichen hatten das Thema Impfen als aktuelle Stunde beantragt, in Anlehnung an einen österreichischen Klassiker von Joesi Prokopetz lautete der Titel: ...