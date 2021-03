8200 Lehrer und Pädagogen meldeten sich in Salzburg zur Impfung an

Zwei Drittel der Aufgerufenen Mitarbeiter in Schulen und Kindergärten meldeten sich zu der Impfaktion, die bereits kommenden Freitag starten wird.

Bis Dienstag lief die Anmeldung für die Sonderimpfaktion für Salzburgs Kindergartenpädagoginnen und Lehrer. 3360 Pädagoginnen und und 9500 Lehrer waren dazu aufgerufen. Bis Dienstag hatten sich 8200 Personen für die Impfaktion angemeldet, das ist eine Quote von 65 Prozent.Gesundheitsreferent Christian Stöckl (ÖVP) ist mit dieser Quote zufrieden. "Ich bin auch überzeugt davon, dass sich noch weitere Personen melden werden, das war bei den Impfaktionen im Gesundheitsbereich ebenfalls so." Mit dieser Impfbereitschaft liegen Salzburgs Lehrkräfte über den Pflegekräften, bei denen sich ...