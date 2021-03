Kaum Ablehnung von AstraZeneca zu spüren - Impftermine nur vereinzelt abgesagt

Der umstrittene Impfstoff von AstraZeneca wird kaum abgelehnt. In der Steiermark gibt es allerdings andere Erfahrungen.

In der Bundeshauptstadt werden derzeit rund 8000 Menschen pro Tag geimpft. "Wir hätten die Kapazitäten für 35.000", erklärt Mario Dujaković, Sprecher von Gesundheitsstadtrat Peter Hacker (SPÖ). Es mangle schlicht an Impfstoff. "Allein in dieser und in der nächsten Woche haben wir bei AstraZeneca einen Lieferausfall von 90 Prozent." Und auch bei der Lieferung des Vakzins von Johnson & Johnson sei mit Verzögerungen zu rechnen.

Dass der in die Schlagzeilen geratene Impfstoff von AstraZeneca von der Bevölkerung vermehrt abgelehnt ...