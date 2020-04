Sie sollen speziell auch für Beschäftigte im Gesundheitsbereich erfolgen.

Die Zahl der in Salzburg positiv auf das Coronavirus getesteten Personen ist am Donnerstag auf 1033 gestiegen. 885 davon halten sich derzeit im Bundesland auf. Gemessen an den Einwohnern liegt Salzburg laut der Berechnung des Landes mit mehr als 181 ...