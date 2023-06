Landwirtschaftskammer-Präsident: "Lebensmittel müssen etwas wert sein"

Dabei produzieren auch die Aussteiger häufig weiter wie zuvor, also bio, nur ohne Zertifikat. Oder sie lassen sich freiwillig bio-zertifizieren. Um auch in Zukunft die Lebensmittelsicherheit gewährleisten zu können, wird sich die Gesellschaft die Frage nach deren Wert stellen müssen. Denn bereits heute werden die in Salzburg erzeugten Bioprodukte vielfach anderswo abgesetzt. "Solange uns die Konsumenten treu sind, bin ich zuversichtlich. Wenn sie vor dem Regal den Preisvergleich anstellen, wird es schwierig", sagt Quehenberger.

Ein Test zeigte kürzlich auf: Bei knapp der Hälfte der Eigenmarken diverser Supermärkte war die Herkunft der Inhaltsstoffe nicht mehr klar zuzuordnen. Heißt: Es hätte sich auch um im Ausland oder billiger Produziertes handeln können. Und Tatsache sei, so Quehenberger: Viele Konsumenten - Stichwort: Teuerung - müssten eben zusehends auf den Preis schauen. Neben der Teuerung sind auch Personalmangel, Scheidungen und die Work-Life-Balance der neuen Generation Phänomene, die die Landwirtschaft mittlerweile stark fordern.