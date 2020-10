Das Projekt wurde wie eine heiße Kartoffel hin und her geschoben. Am Ende fühlten sich alle alleingelassen.

So vergeht die Zeit. Als in Wien die ersten Ideen, einen österreichweiten Hochspannungs-Stromleitungs-Ring auch durch Salzburg zu ziehen, aufkamen, waren noch die Landeshauptleute Hans Lechner und später dann Wilfried Haslauer der Ältere im Amt. Fünfzig Jahre später, mittlerweile ist Wilfried Haslauer der Jüngere am Ruder, hat der Verwaltungsgerichtshof grünes Licht für eine der letzten Teiletappen dieses Projekts gegeben. Besser gesagt, er hat die Einwendungen gegen die 380-kV-Freileitung über Stock und Stein im Salzburger Land abgewiesen und damit die Hoffnung auf ...