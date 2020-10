380 kV: Höchstgericht gibt grünes Licht - herbe Enttäuschung für Freileitungsgegner

Schneller als zuletzt erwartet ist nun eine höchstgerichtliche Entscheidung da. Der Verwaltungsgerichtshof hat die ordentliche Revision gegen die Genehmigung der 380-kV-Freileitung als unbegründet abgewiesen. Damit hat auch die letzte Instanz im Sinne der Projektbetreiber entschieden.

Während die Gegner der 380-kV-Leitung sich am Heuberg in Koppl wieder zu einer nicht genehmigten Demonstration bereit machten, langte am Dienstagmorgen die Entscheidung des Verwaltungsgerichtshofs ein. Die Projektbetreiber können sich in ihrer Argumentation praktisch voll bestätigt fühlen.

Der VwGH befindet sich als oberste Instanz über dem Bundesverwaltungsgericht. Dieses hat im Februar 2019 die Genehmigung zur Errichtung und zum Betrieb der 380-kV-Salzburgleitung erteilt. Damit wurde der Bescheid der Salzburger Landesregierung vom Dezember 2015 bestätigt. Zahlreiche Anrainer, Gemeinden und Bürgerinitiativen ...