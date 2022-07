Viele Lenker fehlen: Weitere Einschnitte beim Obus möglich

Die Salzburg AG schließt nicht aus, dass es angesichts des großen Mangels beim Fahrpersonal zu weiteren "Anpassungen" im Obus-Betrieb kommt.

Es hat sich in den vergangenen Wochen abgezeichnet, am Donnerstag hat die Salzburg AG die Karten auf den Tisch gelegt: Der Mangel an Obus-Lenkerinnen und -Lenkern ist - verstärkt durch die sich ausbreitende Coronasommerwelle - inzwischen dermaßen groß, dass der reguläre Betrieb nicht aufrechtzuerhalten ist. Wobei von einem solchen seit voriger Woche ohnehin nicht mehr die Rede sein konnte, Stichwort Sommerfahrplan. Ab Montag, 1. August, werden auch die Linien 1, 2, 3 ,4 und 8 von einem 10- auf einen ...