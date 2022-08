Neue Freie Schule soll in Salzburg nach Seekirchner Vorbild entstehen

Seit einem Jahr gibt es die Lotus Schule in Seekirchen. Nun soll eine weitere freie Schule nach Salzburg kommen. Noch fehlt aber die Genehmigung der Bildungsdirektion.

Keine Klassenräume und kein Frontalunterricht: In Salzburg entsteht derzeit eine weitere freie Schule. In den Räumen der "Insel Haus der Jugend" im Süden der Stadt Salzburg sollen Kinder und Jugendliche ab dem kommenden Jahr in altersgemischten Gruppen selbstbestimmt lernen.

Hinter der neuen Schule steht Musiklehrerin Karin Mitterbauer aus Salzburg. "Ich habe mich schon immer für reformpädagogische Bildungskonzepte interessiert", sagt sie. Ihr achtjähriger Sohn habe deshalb im vergangenen Jahr die Lotus Freie Schule Seenland besucht. Nun möchte Mitterbauer das ...