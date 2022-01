Obusnetz, Kurzparkzonen, Radwege: Stadt Salzburg präsentiert neue Gesamt-Verkehrsstrategie

Geplant sind eine schrittweise Änderung beim Obusnetz, die Ausweitung von Kurzparkzonen, neue Radachsen, neue Begegnungszonen und eine Umsetzung des Autobahn-Halbanschlusses Hagenau.

Vizebürgermeisterin Barbara Unterkofler (ÖVP) hat am Montag einen Gesamt-Verkehrsplan präsentiert, der den motorisierten Individualverkehr, Radfahrer, Fußgänger und Öffis miteinschließen und Maßnahmen dazu beinhalten soll. Die Stadt Salzburg verzeichne täglich 57.000 Einpendler, das bedeute 114.000 Fahrten und entspreche 50 Prozent des Gesamtverkehrs im Stadtgebiet. "Das heißt, die Pendler sind zur Hälfte für das Verkehrsaufkommen in der Stadt mitverantwortlich. Wir müssen den Blick daher auf den Zentralraum, auf die gesamte Region richten. Denn der Verkehr endet nicht an der ...