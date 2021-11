PCR-Gurgeltests aus Salzburger Teststraßen werden jetzt von Wiener Labor ausgewertet

Die gestiegene Nachfrage nach PCR-Tests und die steigende Positivitätsrate haben das Labor Mustafa vor Kapazitätsprobleme gestellt. Das Land Salzburg hat jetzt das in Wien ansässige Lifebrain-Labor mit den Analysen beauftragt.

Das Labor Mustafa ist aus der Analyse der PCR-Gurgeltests in den Salzburger Teststraßen ausgestiegen. Der Grund ist eine Kombination aus steigender Nachfrage nach solchen Tests und der steigenden Positivitätsrate. Beides zusammen übersteige die Kapazitäten des Labors, erklärt Hans Georg Mustafa. Denn je mehr Ergebnisse im Pooling-Verfahren (dabei werden fünf Proben gemeinsam ausgewertet), positiv seien, umso mehr Proben müssten danach einzeln noch einmal getestet werden. "Wir sind ein gesamtmedizinisches Labor, die Coronatests machen ungefähr 15 bis 20 Prozent unserer Arbeit aus. Daneben führen wir 3800 andere Labortests durch - von onkologischen Analysen über Befunde für nicht von Corona betroffenen Intensivpatienten bis hin zu Analysen für Transplantkliniken. Wir können diese Arbeit nicht zurückstellen", erklärt Hans Georg Mustafa. Sein Labor beschäftigt 230 Mitarbeiter, 25 bis 30 von ihnen seien mit PCR-Analysen beschäftigt.

Das Land Salzburg hat nun kurzfristigst das Wiener Lifebrain-Labor mit der Testkit-Belieferung und den Analysen für die PCR-Gurgeltests in den Rot-Kreuz-Testraßen des Landes Salzburg beauftragt. Uneingeschränkt weiter durchgeführt werden vom Labor Mustafa behördlich angeordnete PCR-Tests. Dieser erfolgen in der Regel mittels Nasen-Rachen-Abschnitt. "Dafür werden wir die erforderlichen Kapazitäten weiterhin bereit halten", sagt Mustafa.

Haslauer: Vorübergehende Maßnahme

Landeshauptmann Wilfried Haslauer (ÖVP) bestätigte diesen Schritt am Mittwoch am Rande der Landtagssitzung und sprach von einer vorübergehenden Maßnahme. Bei den Teststationen des Roten Kreuzes habe es "Rohstoff- und Auswertungsprobleme" gegeben. Da sei es in einer Nachtaktion gelungen, Lifebrain ins Boot zu bringen. "Es gab Probleme mit den Auswertungen im Labor. Da hilft Lifebrain jetzt für einige Tage aus, sodass der Zulauf mit den Materialien und die Auswertung der Tests funktionieren."

Und das sieht laut dem Wiener Unternehmen folgendermaßen aus: Lifebrain hat bereits wenige Stunden nach Beauftragung elf Teststraßen im Land Salzburg mit einer Erstlieferung von insgesamt 26.000 Gurgel-Testkits sowie mit Abnahmematerial und Zubehör versorgt; weitere Lieferungen sind in Vorbereitung.

Darüber hinaus wurden die Voraussetzungen für die zeitgerechte und qualitativ hochwertige Auswertung der Salzburger PCR-Proben im Wiener Lifebrain-Labor geschaffen; inklusive garantierter Befundung der Analyseergebnisse innerhalb von max. 24 Stunden nach dem Gurgeln. Die ersten 242 Salzburger PCR-Proben wurden bereits am Dienstagnachmittag, knapp 20 Stunden nach der ersten Anfrage durch das Büro des Salzburger Landeshauptmanns, im Lifebrain-Labor analysiert und befundet.

Lifebrain-Geschäftsführer Michael Havel sagte: "Wir sind natürlich sehr stolz darauf, dass nun auch das Land Salzburg in dieser schwierigen Phase der Pandemie, in der qualitativ hochwertige und rasche Analysen der Covid-19-PCR-Testungen essenziell sind, auf unsere Erfahrung und die gut eingespielten Abläufe in unserer Logistik und in unserem Labor setzt."