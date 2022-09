Personal: Salzburger Pflegegesetz bietet viel Spielraum

Angesichts des Pflegeskandals in Salzburg-Lehen wird der Ruf nach einem fixen Personalschlüssel für Pflegeeinrichtungen laut.

Das Versagen der Heimaufsicht ist laut dem Bericht der Volksanwaltschaft hausgemacht. Denn das Salzburger Pflegegesetz halte zwar die Sicherstellung einer "angemessenen, zielorientierten und planmäßigen Pflege" fest. Eine Legaldefinition der "angemessenen Pflege" enthalte das Salzburger Pflegegesetz aber nicht, kritisiert die Volksanwaltschaft.

Vor allem was das Personal in den Pflegeeinrichtungen betrifft, lässt das Salzburger Pflegegesetz viel Spielraum für Interpretationen. So steht dort lediglich, dass eine "ausreichende Zahl" an Pflegepersonal entsprechend der Anzahl der Bewohner bereitstehen muss.

Um zu ...