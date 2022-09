Landeshauptmann Haslauer zu Pflegeskandal: "Sowas darf es in Salzburg nicht geben"

Der Landeshauptmann schaltet nun die interne Revision ein, um beurteilen zu können, ob bei der Heimaufsicht Fehler gemacht worden sind und was verbessert werden muss, damit so ein Fall nicht wieder passiere.

Am Donnerstag hat die Volksanwaltschaft einen Bericht zum Senecura-Pflegeheim in Salzburg-Lehen veröffentlicht. Darin finden sich massive Missstände, der Personalmangel eklatant. Die Rede ist von unterernährten Bewohnerinnen und Bewohnern. Besonders dramatisch war der Fall einer Frau mit Pflegestufe 5 und einem Gewicht von 42,5 Kilo. Die Frau gab gegenüber der Kommission an, ihren Alltag unter großen Schmerzen im Bett zu verbringen. Die Kommissionsmitglieder ließen sich von einer zuständigen Diplompflegekraft einen Verbandswechsel zeigen. Dabei wurde laut Bericht ein "massiver Dekubitus mit Beteiligung ...