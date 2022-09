Pflegeskandal in Heim in Salzburg: Volksanwalt kritisiert erhebliche Missstände

Bernhard Achitz fordert österreichweit einheitliche Pflegestandards. Im konkreten Fall in Salzburg-Lehen hat das Land seiner Meinung nach viel zu spät reagiert.

Im April führte eine Kommission der Volksanwaltschaft eine Überprüfung im Seniorenwohnheim der Senecura in Salzburg-Lehen durch. In einer Missstandsfeststellung wird die Pflegeaufsicht des Landes kritisiert.

Seit einem Jahr sind die Missstände in dem Heim in Salzburg-Lehen bekannt. Hat die Kontrolle versagt? Achitz: In dem Fall liegt ein doppeltes Problem vor. Einerseits ist das Gesetz nicht präzise formuliert. Es gibt in Salzburg keine gescheiten Standards, was angemessene, zielorientierte Pflege ist. Zweitens hat man, wenn Qualitätsmängel festgestellt wurden, gesagt: Du ...