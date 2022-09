Pflegeskandal in Salzburg - die ersten Reaktionen

Gravierende Pflegemängel hat die Volksanwaltschaft bei der Prüfung des Salzburger Seniorenheims in Lehen aufgedeckt. Die Berichte darüber riefen erste Reaktionen hervor.

SN/robert ratzer Marlene Svazek.

Marlene Svazek (FPÖ): Das muss den Rücktritt Schellhorns bedeuten

"Heinrich Schellhorn wird sich eingestehen müssen, in seiner Aufsichtsrolle als Pflege- und Soziallandesrat vollkommen versagt zu haben. Es ist angebracht, von einem katastrophalen Management zu sprechen. Das muss einen Rücktritt bedeuten", sagt Salzburgs FPÖ-Chefin Marlene Svazek. Schellhorn habe laut Bericht von der Situation gewusst, die Verantwortung aber ständig an die Betreiber abgeschoben: "Schellhorn hat als Pflegelandesrat trotz Kenntnis der Umstände und der Mängel tatenlos zugesehen. Noch schlimmer, das Land hat bewusst weggeschaut und stiehlt sich aus der Verantwortung." Die Freiheitliche richtet sich auch an den Landeshauptmann, für den es nun entscheidend ist, Führungskompetenz zu zeigen: "Wenn Schellhorn kein Bewusstsein für das Übernehmen von Verantwortung entwickelt, muss Haslauer in seiner Rolle als Regierungschef endlich konsequent durchgreifen und beginnen, Politik zu machen", fordert Marlene Svazek.

SN/christian sprenger Michael Huber.

Michael Huber (Gewerkschaft GPA): Mängel liegen an Fehlern im System

Nach heftiger Kritik der Volksanwaltschaft an einem privaten Pflegeheim in Salzburg-Lehen, dürfen nun nicht wieder die Beschäftigten als Prellbock herangezogen werden. Die Mängel liegen an Fehlern im System, wie zB schlechte Bezahlung, überdurchschnittlicher Stress und chronische Unterbesetzung. Schon lange sind Probleme an anderen Standorten bekannt. Auch ein Enthüllungsbuch über den Mutterkonzern des Betreibers hätte die Politik schon lange aufhorchen lassen müssen. "Jetzt die lange bekannten Probleme mit der Standardfloskel des Personalmangels abzutun, ist unfair gegenüber dem Pflegepersonal. Diese Ausrede scheint beim Betreiber dieser Einrichtungen schon System zu haben. Auch andere Pflegeheime haben Personalprobleme, aber dort steht der Mensch im Mittelpunkt und nicht Gewinne. Auch sind in anderen Pflegeheimen keine derart gravierenden Mängel bekannt. Wenn allein im Bundesland Salzburg in zwei von sechs Einrichtungen dieses privaten Betreibers Probleme gemeldet werden, dann sind die Ursachen an anderer Stelle zu suchen!", sagt Michael Huber, Geschäftsführer der Gewerkschaft GPA Salzburg.