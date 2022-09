Pflegeskandal in Salzburg: Mitarbeiterin bekräftigt Vorwürfe gegen privates Heim

Nach dem Bekanntwerden der Missstände in einem privaten Seniorenwohnheim in Salzburg-Lehen und des Aufsichtsversagens durch das Land Salzburg meldet sich nun eine Mitarbeiterin der Einrichtung zu Wort. Die Frau - der Name ist den SN bekannt, sie möchte aber anonym bleiben - war in der ersten Jahreshälfte dort tätig. Sie bestätigt den Personalmangel und die Probleme in der Dokumentation, die auch die Volksanwaltschaft festgehalten hatte.

Wegen der dünnen Personaldecke sei es im Pflegeheim gar nicht ...