Pflegeskandal in Salzburg - Träger fühlen sich vom Land im Stich gelassen

Private Träger von Pflegeheimen stellten im Februar fertige Pläne für Reformen vor. Sie fordern nun eine sofortige Umsetzung.

Höhere Tagsätze für Heimbewohner, mehr Fach- und Hilfspersonal, psychiatrische und psychologische Unterstützung in Pflegeheimen: Das sind nur ein paar Stichpunkte jenes Reformpapiers, das private Träger von Seniorenwohnheimen wie das Hilfswerk, das Diakoniewerk, das Rote Kreuz sowie Städtebund und Gemeindeverband im Februar dem Land präsentierten. Dass es nun mehr als ein halbes Jahr später statt eines beschlossenen Reformpakets einen Skandal um die Heimaufsicht des Landes gibt, tut vielen Pflegeträgern in Salzburg in mehrfacher Hinsicht weh. Zum einen, weil nun alle privaten ...