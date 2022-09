Pflegeskandal in Salzburg - das chronische Problem heißt Aufsichtsversagen

Salzburg hat einen Pflegeskandal. Was in Lehen unter den Augen der Heimaufsicht des Landes geduldet wurde, ist unverständlich, aber nicht ungewöhnlich.

Ende April hat das Land Salzburg eine Sachverhaltsdarstellung an die Staatsanwaltschaft übermittelt - nachdem die Volksanwaltschaft bei einem Lokalaugenschein einen katastrophalen Eindruck gewonnen hatte. Der Verdacht bestand, dass in jenem privat geführten Heim im Stadtteil Lehen aufgrund von fehlendem Personal sehr viel mehr schiefläuft als gedacht. Das wäre jener spätestmögliche Zeitpunkt gewesen, an dem das Sozialressort und Sozialreferent LH-Stv. Heinrich Schellhorn das Ruder in die Hand nehmen, Landes- und Stadtregierung sowie die Öffentlichkeit informieren und konsequente Schritte bekannt geben hätten ...