Wie die Projektgegner den S-Link in Salzburg aus der Bahn bringen wollen

Mittels Parteienstellung im UVP-Verfahren und direkter Demokratie soll die unterirdische Variante einer Lokalbahnverlängerung verhindert werden.

Kurz vor Weihnachten hat die Projektgesellschaft, die die Lokalbahnverlängerung bis Hallein plant, die Umweltverträglichkeitserklärung für den ersten Bauabschnitt bis zum Mirabellplatz der zuständigen Behörde übermittelt. Mehr als 8000 Seiten umfassen die Unterlagen. Die Initiative "Stopp U-Bahn", die seit Wochen um Unterstützung wirbt, will das Vorhaben in der eingereichten Form noch aus der Bahn bringen. "Sind wir Verhinderer? Ja, wir verhindern, dass Steuergeld massivst in eine nicht der Verkehrswende entsprechende Infrastruktur investiert wird. Und darauf dürfen wir stolz sein", sagte Aktivistin ...