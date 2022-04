Salzburger Stadtverein lehnt Ausbau der Mönchsberggarage strikt ab

Der Vereinsvorstand bekommt Verstärkung von Verfechtern nachhaltiger Mobilität. Aus der Versenkung tauchen Pläne für eine St.-Peter-Garage auf.

Mit einem Protestcamp machten am Wochenende auf dem Mozartplatz in der Salzburger Altstadt junge Aktivistinnen und Aktivisten ihrem Unmut über den geplanten Ausbau der Mönchsberggarage Luft. "Mobilitätswende statt Autoschwemme" lautete einer der Slogans der Jugendlichen aus dem Umfeld der Fridays-for-Future-Bewegung.

Mit seiner Kritik an einer Erweiterung um rund 650 Stellplätze hält auch der Salzburger Stadtverein nicht hinter dem Berg. Bei der Diskussion des Vereins am morgigen Dienstag über nachhaltige und zukunftsorientierte Mobilität in Salzburg wird die Garage eines ...