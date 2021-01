Selbsttests an Salzburger Schulen starten mit leichter Verzögerung

Bis Mittwochmittag sollen alle Salzburger Schulen mit den Testkits versorgt sein.

Mit dem Nachweis der ansteckenderen Virusmutation in Salzburg steigt die Nervosität in den Schulen, denn trotz des Lockdowns nehmen viele Schüler die Betreuung in Anspruch. Zuletzt wurden laut Bildungsdirektor Rudolf Mair im Schnitt 34 Prozent der Volksschüler, 11,4 Prozent der Mittelschüler und 10,5 Prozent der AHS-Unterstufenschüler betreut. Insgesamt waren 22,8 Prozent der Pflichtschüler in Betreuung.

In der Landeshauptstadt ist derzeit durchschnittlich ein Viertel der Pflichtschüler anwesend. "In einigen Volksschulen sind bis zu 60 Prozent der Kinder da", betont ...