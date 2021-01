Die Bürger können und wollen nicht mehr, mehr Strenge ist keine Lösung.



Standpunkt SN

Am Morgen die Kinder in die Betreuung bringen, danach ins Büro, täglich zum Einkaufen, am Wochenende Skifahren und ausnahmsweise noch ein gemeinsames Gläschen mit Freunden. Mit dem Grundgedanken eines harten Lockdowns hat der Alltag vieler Menschen in diesem Land nur wenig zu tun. Das soll kein Vorwurf sein. Die Pandemie zieht sich, viele wollen oder können nicht mehr auf alles verzichten, was den Hauch einer Infektionsgefahr in sich birgt. Das ist zutiefst menschlich, und auch österreichisch. Man legt sich einen ...