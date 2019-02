Eine Stadt mit Weltruhm darf nicht weiter Mittelklasse bleiben. Darum müsste es in diesem so brisanten Wahlkampf gehen. Tut es aber leider nicht.

Phasenweise wirkt es wie eine Vertreibung: In der geografisch ohnehin sehr beengten Stadt Salzburg kämpfen die Einheimischen wie selten zuvor um ihre angestammten Plätze. Nicht nur deshalb, weil die gewaltig anschwellenden Touristenmassen immer mehr Raum in Anspruch nehmen. Auch weil die Politik das städtebauliche Zepter wieder weitgehend den Bauträgern und der mächtigen Immobilienlobby überlassen hat. Da wachsen zweifelhaft anmutende Wohntürme allerorts in die Höhe, doch die grassierenden Nöte der Bürger lindert das nicht wirklich. Die Preise erklimmen immer neue Rekordhöhen, die sich viele Einheimische beim besten Willen nicht mehr leisten können. Mit verheerenden Folgen für die ohnehin stark alternde Stadt: Viele, und besonders junge Leute, nehmen Reißaus. Sie ziehen aufs Land oder gleich in andere Städte. Sie kehren der Mozartstadt den Rücken - oft auf Nimmerwiedersehen.