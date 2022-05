Umfrage ein Jahr vor Landtagswahl: Vorsprung der ÖVP in Salzburg schmilzt, blaue Verluste Richtung MFG

Im April 2023 wird in Salzburg gewählt. Eine exklusive Umfrage im Auftrag der SN zeigt: Die ÖVP büßt an Vorsprung ein, SPÖ und Grüne befinden sich im Aufwind, die MFG mischt mit.

In weniger als einem Jahr, voraussichtlich im Laufe des April 2023, wählt Salzburg einen neuen Landtag. Meinungsforscher Peter Hajek hat in einer exklusiven Umfrage des Instituts Public Opinion Strategies im Auftrag der SN die aktuelle Ausgangslage erhoben. 800 Salzburgerinnen und Salzburger wurden in einem Methodenmix (telefonisch sowie online) befragt.

Ob sich Salzburg in die richtige Richtung entwickelt, bei dieser Frage ergibt sich ein sehr zwiegespaltenes Bild. "Die Stimmung im Land ist kritisch, 40 Prozent sehen eine Entwicklung Salzburgs ...